Mamak'ta Türkiye Yüzyılı toplantısı

'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
Sponsorlu İçerik
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mamak'ta Türkiye Yüzyılı toplantısı

Cumhurbaşı Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Mamak AK Parti ilçe teşkilatı Türkiye'nin Yüzyılı İstişare ve Değerlendirme toplantısı düzenledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 10:36, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 10:51
Yazdır
Mamak'ta Türkiye Yüzyılı toplantısı

Toplantıya; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi eski başkanı Gazi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerine daha emin adımlarla, durmak yok yola devam şiarıyla devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sözünün bütün dünyada dinlenir hale geldiğinin altını çizen Sarıgöl, '2023 seçimlerini sadece muhalefete karşı değil, tüm dış güçlere karşı kazanılacak bir zafer olacak dedi.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışla yolumuza devam ediyoruz'

Ak Parti Mamak ilçe başkanlığı olarak büyük bir sorumluluk alacaklarını belirten Erhan Sarıgöl, 'Bu davada gönlü kırılmış, elini sıkmadığımız biri olduysa bu kırgınlığa son verip 2023 seçimlerine tek yürek olarak hazırlanmalıyız, bizim davamızda küslük olmaz' İfadelerini kullandı.

'2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız'

21 yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'yi hep daha ileri taşıyan hizmetler ve sayısız eserlerler kazandırarak Cumhur ittifakının 2023 seçimlerinde açık ara önde kazanması için tüm Mamak teşkilatının gece gündüz çalışmasının önemini vurgulayan Başkan Sarıgöl, seçimi kazanmak için hep birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz dedi.

'Mütevazılığı elden bırakmadan, kapı kapı dolaşacağız'

2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için AK Parti teşkilatlarının gece gündüz çalışması gerektiğinin altını çizen Sarıgöl, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin Mamakta çok büyük bir oy alacağını belirtti.

Toplatıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 21. yüzyıl Türkiyesi'ne AK Parti damga vurdu dedi.

'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktığını belirtti.

3 Kasım seçimlerinin hemen öncesinde Erdoğan'a siyasi yasak getirildiğini anımsatan Şahin, vesayetin temsilcilerinin seçmene parmak sallamaya, AK Parti'nin siyasi hayatını daha yolun başında bitirmeye çalıştığını ifade etti.

Bütün bunlara rağmen milletin sandıkta tercihini AK Parti'den yana kullandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

'3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir'

3 Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milattır. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için iktidarımızın ilk günlerinden itibaren sessiz devrimlere imza attık. Bir yandan vesayetin izlerini silmek, demokrasimizi güçlendirmek için mücadele ederken, diğer yandan Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak, ekmeğimizi büyütmek için çalıştık. Rotasını milletimizin çizdiği bir siyasi hareket olarak aziz milletimizden başka hiçbir güç tanımadık. Milletimizden aldığımız güçle, kapatma davalarıyla, ekonomik saldırılarla, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, hukuktan ulaşıma, kısacası akla gelebilecek her alanda 20 yılda asırlık hizmetlere imza attık.'

KAPAT [X]

Dünyanın ekonomik ve siyasi anlamda çok ciddi sarsıntılar yaşadığı, eski paradigmaların çöktüğü, yeni bir sistemin kurulma sancılarının yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şahin, "Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Şahin '3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır." dedi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın en çok hizmet ve eser belediyeciliği yapan bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Toplatında konuşan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Yüzyılı vizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin geleceğine emin adımlara 2071 hedeflerine yürüyeceğini ifade etti.

Murat Köse: Hizmet Belediyeciliğinde Mamak birinci sırada

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, 1900'lerin başında şehirde yaşayan nüfusun genel nüfusun yüzde 15'i kadar olduğuna dikkat çekti.

1950-1960'larda yaşanan büyük göçün kontrol edilemediğini ve düzensiz bir şehirleşme yaşandığına dikkat çeken Köse, şunları söyledi: "1955 yıllarında gecekondular hızla kuruldu. Şehir planlaması olmadan yapılar yapıldı ve gecekondulaşma hızla yayıldı. Özellikle 1994 senesinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçildi. O dönemde 304 belediye Refah Partisi tarafından yönetilmeye başladı. 1994 yılından itibaren kronik sorunlar çözülmeye başladı. İnsanlar şehirde yaşayamaz hale gelmişlerdi ve gecekondu şehirler, modern şehirlere dönüşmeye başladı. Artık eskiye göre belediyecilik yapmak çok daha kolay. Geçmişten böylesi bir gelenekten geliyoruz. 1994 yılında, Tayyip Erdoğan kısa bir dönem belediyecilik yapmış olmasına rağmen şimdiki belediyeciliğin külliyatını yazdı. Biz akademik bir yönetim yapmıyoruz. İşin içindeyiz ve sürekli sahada çalışıyoruz. Pratiğin içinden yoğrulup geldik. İnsanların huzuruna ve refahına adanmışlık bu işin sırrı. Adanmışlığın ve çalışmanın belediyeciliğin temelinde olması gerekiyor. Kendini davaya adamış bir lider ve onun etrafında adanmış çalışan isimsiz kahramanlarla mücadelemiz devam ediyor. Biz halkın içinden gelen insanlarız. Doğduğum yerde belediyecilik yapıyorum. Sosyal belediyecilik yaptık. Devlet için değil, insan için çalışmaya başladık. 2002 yılından itibaren genelde oluşan tüm bilgi beceri Türkiye'ye yayıldı. Artık teknoloji kullanan değil, üreten bir ülkeyiz. Bundan sonra bugüne kadar yaptıklarımızı, geliştirerek devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki değişmeyen tek şey değişimdir. 21'inci yüzyıl, bilim ve teknoloji çağıdır. Artık önümüzdeki yıllarda post küreselleşme yaşıyoruz. İnsan kendi ürettiği riskle karşı karşıya. Artık erdemli şehirleri konuşmak gerekiyor." Ankara'nın en gelişen ve parlayan ilçesi Mamak, bu vizyonla eser ve hizmet siyasetini sürdüreceğiz' dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, görevinden istifa etti
İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, görevinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'a gitti
Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: Bu bir lider siyasetidir
Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: Bu bir lider siyasetidir
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Bütçeden sonra sıra EYT'de: AK Parti Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek
Bütçeden sonra sıra EYT'de: AK Parti Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Mersin’de vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Acun'dan şaşırtan açıklama!

Acun'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.