Mamak'ta Türkiye Yüzyılı toplantısı

Toplantıya; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi eski başkanı Gazi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerine daha emin adımlarla, durmak yok yola devam şiarıyla devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sözünün bütün dünyada dinlenir hale geldiğinin altını çizen Sarıgöl, '2023 seçimlerini sadece muhalefete karşı değil, tüm dış güçlere karşı kazanılacak bir zafer olacak dedi.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışla yolumuza devam ediyoruz'

Ak Parti Mamak ilçe başkanlığı olarak büyük bir sorumluluk alacaklarını belirten Erhan Sarıgöl, 'Bu davada gönlü kırılmış, elini sıkmadığımız biri olduysa bu kırgınlığa son verip 2023 seçimlerine tek yürek olarak hazırlanmalıyız, bizim davamızda küslük olmaz' İfadelerini kullandı.

'2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız'

21 yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'yi hep daha ileri taşıyan hizmetler ve sayısız eserlerler kazandırarak Cumhur ittifakının 2023 seçimlerinde açık ara önde kazanması için tüm Mamak teşkilatının gece gündüz çalışmasının önemini vurgulayan Başkan Sarıgöl, seçimi kazanmak için hep birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz dedi.

'Mütevazılığı elden bırakmadan, kapı kapı dolaşacağız'

2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için AK Parti teşkilatlarının gece gündüz çalışması gerektiğinin altını çizen Sarıgöl, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin Mamakta çok büyük bir oy alacağını belirtti.

Toplatıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 21. yüzyıl Türkiyesi'ne AK Parti damga vurdu dedi.

'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktığını belirtti.

3 Kasım seçimlerinin hemen öncesinde Erdoğan'a siyasi yasak getirildiğini anımsatan Şahin, vesayetin temsilcilerinin seçmene parmak sallamaya, AK Parti'nin siyasi hayatını daha yolun başında bitirmeye çalıştığını ifade etti.

Bütün bunlara rağmen milletin sandıkta tercihini AK Parti'den yana kullandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

'3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir'

3 Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milattır. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için iktidarımızın ilk günlerinden itibaren sessiz devrimlere imza attık. Bir yandan vesayetin izlerini silmek, demokrasimizi güçlendirmek için mücadele ederken, diğer yandan Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak, ekmeğimizi büyütmek için çalıştık. Rotasını milletimizin çizdiği bir siyasi hareket olarak aziz milletimizden başka hiçbir güç tanımadık. Milletimizden aldığımız güçle, kapatma davalarıyla, ekonomik saldırılarla, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, hukuktan ulaşıma, kısacası akla gelebilecek her alanda 20 yılda asırlık hizmetlere imza attık.'

Dünyanın ekonomik ve siyasi anlamda çok ciddi sarsıntılar yaşadığı, eski paradigmaların çöktüğü, yeni bir sistemin kurulma sancılarının yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şahin, "Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Şahin '3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milattır." dedi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın en çok hizmet ve eser belediyeciliği yapan bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Toplatında konuşan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Yüzyılı vizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi ve kararlılığı sayesinde Türkiye'nin geleceğine emin adımlara 2071 hedeflerine yürüyeceğini ifade etti.

Murat Köse: Hizmet Belediyeciliğinde Mamak birinci sırada

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, 1900'lerin başında şehirde yaşayan nüfusun genel nüfusun yüzde 15'i kadar olduğuna dikkat çekti.

1950-1960'larda yaşanan büyük göçün kontrol edilemediğini ve düzensiz bir şehirleşme yaşandığına dikkat çeken Köse, şunları söyledi: "1955 yıllarında gecekondular hızla kuruldu. Şehir planlaması olmadan yapılar yapıldı ve gecekondulaşma hızla yayıldı. Özellikle 1994 senesinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçildi. O dönemde 304 belediye Refah Partisi tarafından yönetilmeye başladı. 1994 yılından itibaren kronik sorunlar çözülmeye başladı. İnsanlar şehirde yaşayamaz hale gelmişlerdi ve gecekondu şehirler, modern şehirlere dönüşmeye başladı. Artık eskiye göre belediyecilik yapmak çok daha kolay. Geçmişten böylesi bir gelenekten geliyoruz. 1994 yılında, Tayyip Erdoğan kısa bir dönem belediyecilik yapmış olmasına rağmen şimdiki belediyeciliğin külliyatını yazdı. Biz akademik bir yönetim yapmıyoruz. İşin içindeyiz ve sürekli sahada çalışıyoruz. Pratiğin içinden yoğrulup geldik. İnsanların huzuruna ve refahına adanmışlık bu işin sırrı. Adanmışlığın ve çalışmanın belediyeciliğin temelinde olması gerekiyor. Kendini davaya adamış bir lider ve onun etrafında adanmış çalışan isimsiz kahramanlarla mücadelemiz devam ediyor. Biz halkın içinden gelen insanlarız. Doğduğum yerde belediyecilik yapıyorum. Sosyal belediyecilik yaptık. Devlet için değil, insan için çalışmaya başladık. 2002 yılından itibaren genelde oluşan tüm bilgi beceri Türkiye'ye yayıldı. Artık teknoloji kullanan değil, üreten bir ülkeyiz. Bundan sonra bugüne kadar yaptıklarımızı, geliştirerek devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki değişmeyen tek şey değişimdir. 21'inci yüzyıl, bilim ve teknoloji çağıdır. Artık önümüzdeki yıllarda post küreselleşme yaşıyoruz. İnsan kendi ürettiği riskle karşı karşıya. Artık erdemli şehirleri konuşmak gerekiyor." Ankara'nın en gelişen ve parlayan ilçesi Mamak, bu vizyonla eser ve hizmet siyasetini sürdüreceğiz' dedi.