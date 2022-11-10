Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile saat 10.20'de Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 11:00, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Semerkant'a gitti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız