Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 12 şüphelinin, taşıma ruhsatlı silah alabilmek için ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmek adına sahte arı yetiştiriciliği belgesi düzenlediği, 20 şüpheliye 8 farklı paravan şirket üzerinden bu belgelerin verildiği, 2 bin kilogram bal satışı yapıldığı süsü verilen belgelerin de ilgili kurumlara onaylatıldığı tespit edildi.

Çalışmalarda, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen 5 şüphelinin de 9 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Kimliği ve adresi tespit edilen 37 zanlının yakalanması için Mersin, Adana, İzmir ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'deki dron destekli operasyona yaklaşık 300 polis katıldı.

Operasyonda, 30 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirildi.

Polisin adresinde bulunamayan 7 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.