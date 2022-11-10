Ankara Büyükşehir Belediyesinden metro hattındaki arızaya ilişkin açıklama
"Mevcut durumda arıza giderilmiş olup metro seferleri yeniden başlamıştır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz"
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hattındaki arızanın giderildiğini ve seferlerin yeniden başladığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akköprü-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında gece başlatılan rutin hat bakım çalışmaları sırasında "unimog" aracının sabah saatlerinde raydan çıktığı belirtildi.
Metro seferlerinin aksadığı bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için derhal 37 otobüsün görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak bazı yolların trafiğe kapalı olması ve trafiğin yoğun olması nedeniyle gerek unimog aracını raya oturtacak vincin, gerekse vatandaşlarımıza hizmet verecek otobüslerin ulaşımında gecikmeler yaşanmıştır. Aracın yeniden raylara oturtulması çalışmaları yoğun uğraşlar sonucunda tamamlanmıştır. Mevcut durumda arıza giderilmiş olup metro seferleri yeniden başlamıştır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız