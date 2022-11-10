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TOBB'un arabuluculuk merkezi, internet alan adı uyuşmazlıklarına da bakacak

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet alan adları için "uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı" olarak yetkilendirildi- Arabuluculuk merkezine şikayetçi tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesiyle uyuşmazlık konusu olan internet alan adı, süreç tamamlanıncaya kadar dondurulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 11:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 11:20
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TOBB'un arabuluculuk merkezi, internet alan adı uyuşmazlıklarına da bakacak

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren arabuluculuk merkezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) aldığı faaliyet belgesi kapsamında internet alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için de görev yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar BTK tarafından düzenleniyor.

Türkiye'de internet alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü BTK'nin verdiği faaliyet belgesi kapsamında "uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıları" tarafından gerçekleştiriliyor.

İş dünyası ve vatandaşların uyuşmazlıklarının çözüme ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan "TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi"ne BTK tarafından faaliyet belgesi verildi. Böylece merkez, internet alan adları için "uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı" olarak yetkilendirildi.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi de internet alan adlarıyla alakalı uyuşmazlıkları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı temel prensip olarak belirledi.

Belirlenen işleyişe göre, bir internet alan adıyla ilgili sorun yaşayan şikayetçi, uyuşmazlığa konu internet alan adıyla ilgili merkeze başvuruda bulunacak.

BTK tarafından TRABİS'in (.tr Ağ Bilgi Sistemi) devreye alındığı 14 Eylül 2022 ve sonrası için internet alan adıyla ilgili herhangi bir yenileme ya da tahsis işlemi yapılmışsa arabuluculuk merkezi, bu başvuruyu gerekli bilgi ve belgelerin kendisine iletilmesiyle kabul edecek. Eğer 14 Eylül 2022'den önce internet alan adıyla alakalı yenileme ya da tahsis işlemi yapıldıysa arabuluculuk merkezi tarafından ilgili kanun gereği bu başvuru kabul edilmeyecek.

Tahsis ve yenileme işlemi 14 Eylül 2022 ve sonrasında gerçekleştirildiyse merkez tarafından şikayetçiyle iletişime geçerek gerekli ücretin yatırılması halinde başvurunun kabul edilebileceği bildirilecek.

- Alan adı dondurulacak

Bu aşamada, tarafların tercihlerine göre hakem ataması yapılabilecek. Eğer her iki taraf da tek hakem tercih ettiyse uyuşmazlık merkezin belirleyeceği tek hakem tarafından ele alınacak. Eğer taraflardan biri 3 hakem talep ederse uyuşmazlık bu 3 hakemle çözülecek.

Başvurunun kabul edilmesiyle beraber uyuşmazlık konusu olan internet alan adı hemen dondurulacak ve sahibi burasıyla alakalı hiçbir tasarrufta bulunamayacak.

Uyuşmazlığa şikayet edilen tarafın gelmemesi halinde bu durum uyuşmazlığın görülmesine engel teşkil etmeyecek. Hakemler böyle bir durumda uyuşmazlığa devam etmekle yükümlü olacak ve aldıkları karar gelmeyen tarafı da bağlayacak.

Hakemler tarafların sunmuş olduğu belge ve bilgiler doğrultusunda şikayetçiyi haklı görürse internet alan adının şikayetçiye tahsisinin yapılması amacıyla BTK'ye bilgi verecek ve gerekli devir işlemleri yapılacak. Tarafların sunmuş olduğu belge ve bilgiler doğrultusunda şikayetçi iddiasında haklı görülmezse uyuşmazlığa konu internet alan adıyla alakalı herhangi bir tasarruf işleminde bulunulmayacak ve dondurulan alan adı kullanıma açılacak.

Söz konusu sürecin, 20-30 gün sürmesi öngörülüyor.

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- Ülke kodu "tr"nin küresel çapta marka olması hedefleniyor

Öte yandan, BTK internet sitesinde yer alan internet alan adlarına yönelik duyuruya göre, kuruma verilen görev üzerine, "tr" uzantılı alan adları yönetiminin ODTÜ tarafından kuruma devredilmesi sonucu TRABİS'in faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.

TRABİS'in 14 Eylül 2022'de faaliyete geçmesiyle "net.tr", "org.tr" ve "com.tr" uzantılı alan adlarının tahsisi "ilk gelen alır" ilkesi kapsamında herhangi bir belge talep edilmeden, zaman açısından öncelikli başvuru sırasına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, "tr" uzantılı alan adları uyuşmazlıkları için mahkemelere alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizması da yürürlükte olacak.

TRABİS'in faaliyete geçmesiyle birlikte, ülkedeki alan adı pazarının büyütülmesi, ülke kodu uzantısının küresel çapta bir marka haline getirilmesi ve alan adı uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay şekilde çözümlenmesi hedefleniyor. Böylece "tr" gerçek tahsis sayısı potansiyeline ulaşarak kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir adres olacak.

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