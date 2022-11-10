İmam ve papaz arkadaşlıklarını yeşil sahaya da taşıdı

ADNAN DEMİC - Bosna Hersek'in güneyindeki Hersek Nerevta Kanton Ligi'nin Fortuna takımında forma giyen imam Ensar Vila ile papaz Branimir Borovcanin, özel hayatlarındaki iş birliğini yeşil sahalara da yansıttı.

Aynı takımda forma giymeden önce de arkadaşlıkları devam eden Vila ve Borovcanin'i oğullarıyla aynı takımı paylaşmak daha da yakınlaştırdı.

Bosna Hersek Futbol Ligi'nin önemli takımlarından Velez'in eski futbolcuları tarafından kurulan Fortuna'ya dahil olan imam Vila ve papaz Borovcanin, beraber mücadele etme hikayelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Mostar'da yaşayan imam Vila, takıma oğlu için dahil olduğunu ifade ederek, "Ebeveyn için evladı çok önemlidir. Kanton ligi için bir takım kurulacak denildi. Daha çok futbol okulu. Her şey de böyle başladı zaten. Çocuklarımıza güzel örnek olmak için biz de ekibe dahil olduk." dedi.

- "Biz güzel bir hikayenin parçasıyız"

Futbol oynamayı sevdiğini anlatan Vila, "Hiç tereddüt yaşamadım. Çocuklara futbol nasıl oynanır gösteriyoruz." diye konuştu.

Vila, Borovcanin'i daha önceden tanıdığını belirterek, Mostar'daki İslam Birliği ile Sırp Ortodoks Kilisesinin uzun zamandır iş birliği içerisinde çalıştığını söyledi.

Borovcanin'in de çocukları olduğunu aktaran Vila, "Gelecekte benzer durumlarla karşı karşıya kalacağız. Brano (Branimir) çok iyi ve çalışkan biri. İyi birer takım oyuncusu olduğumuzu da gösterdik." dedi.

Vila, toplumu bölen farklılıkları sporun birleştirdiğini ifade ederek, "Biz güzel bir hikayenin parçasıyız. Brano en başından beri takımda. Dini yönü kuvvetli biri. Hem sahada hem de dışarıda yapabileceği çok şey var. Bizden beklenen de bu." diye konuştu.

- "İmam Vila ile yollarımızı sahada devam ettirdik"

Papaz Borovcanin de imam arkadaşı Vila ile aynı sebepten futbol oynamaya başladığını söyleyerek, "Büyük oğlum Fortuna'da başladı. Onun eğitimi için 7 yıldır ben de Fortuna'dayım. Oldukça mutlu hissediyorum." dedi.

Hayatı boyunca oynadığı ilk maçına imam Vila ile beraber çıktıklarını anlatan Borovcanin, "Ensar ile aynı sahayı paylaşmak ayrı bir mutluluk. İmam ve papaz olarak yürüdüğümüz yolu bir anlamda sahada devam ettirdik." diye konuştu.

Borovcanin, Vila ile birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde davrandıklarını belirterek, "Ortak bir hedef, hepimiz son derece mutluyuz. Özel bir hikaye." şeklinde konuştu.

Kanton liginde 14 puanla 4'üncü sırada bulunan Fortuna'da arkadaşlık ve dostluğun her şeyin önünde tutulduğu da kaydedildi.