'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
Bakan Nebati: KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 11:24, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 11:27
Bakan Nebati: "KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlendi."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız