Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının, planlı elektrik kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 12:52, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 13:04
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hattımız, BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." bilgisi verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız