Gece kulübünde güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan sanığa hapis

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Sponsorlu İçerik
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gece kulübünde güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan sanığa hapis

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir gece kulübünde özel güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla yargılanan Kazakistan uyruklu sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 13:05, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 13:18
Yazdır
Gece kulübünde güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan sanığa hapis

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kazakistan uyruklu tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova, avukatı Nebican Orhan ile katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 11 Temmuz 2021'de arkadaşlarıyla şikayetçi Cumhur Cengiz'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Beyoğlu'ndaki gece kulübüne gittiklerini, burada sanık ile arkadaşlarının bir süre alkol aldıkları belirtildi.

Sanığın eğlence yerindeki lavabodan çıkarken bilinmeyen bir sebeple müşteki Cengiz ile tartışmaya başladığı ve tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü bildirilen mütalaada, arbede esnasında sanığın, Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardığı aktarıldı.

Mütalaada, dosyadaki raporlara göre, Cengiz'in parmağının kesildiği ifade edilerek, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu belirtilerek, sanığın, "vücutta kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Nebican Orhan, müvekkilinin Cengiz tarafından ağzından havaya kaldırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "O da can havliyle dişlerini kilitliyor, adam elini çekince parmağı kopuyor. Olay, yüzde 50'den fazlası müştekinin eylemi nedeniyle meydana gelmiştir. Alt sınırdan bir cezayı bile kabul etmiyoruz. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Son savunması sorulan sanık eski savunmalarını tekrar ettiğini bildirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Olayın başlamasına neden olan ilk haksız hareketin müşteki Cumhur Cengiz'den kaynaklandığını değerlendiren mahkeme, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesini ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 5 ay 25 güne indirdi.

Mahkeme, verilen ceza miktarını, sanığın sabıkasız oluşunu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmasını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından avukatıyla basın mensuplarına konuşan sanık Malgazhdarova, olayı bilerek yapmadığını savunarak, "Bilerek yapsam ayrı. Bir anda oldu. Zaten 4 ay cezaevinde hapis yattım. Bu ceza da ağır geldi. İki erkeğin bir kadına böyle şey yapması güzel bir şey değil." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Beyoğlu'ndaki bir gece kulübünde 11 Temmuz 2020'de yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Uluossyn Malgazhdarova, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mekanın görüntü kayıtların de yer aldığı iddianamede, müşteki Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlilerinin, Uluossyn Malgazhdarova'yı darbettikleri ve saçından sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Güvenlik görevlilerinin "basit yaralama" suçunu işlediklerine değinilen iddianamede, bu suç "uzlaşma" kapsamında kaldığı için dosyanın ayrıldığı kaydedilmişti.

KAPAT [X]

İddianamede, sanık Uluossyn Malgazhdarova'nın ise "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanık, 27 Ekim 2021'deki duruşmada tahliye edilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Doktorun darbedildiği sopa 'silah' sayıldı
Doktorun darbedildiği sopa 'silah' sayıldı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Atatürk posterinin ters asılması olayında İl Milli Eğitim soruşturma başlattı
Atatürk posterinin ters asılması olayında İl Milli Eğitim soruşturma başlattı
Batman'dan izinli geldiği Bursa'da minibüsün çarptığı başkomiser yaralandı
Batman'dan izinli geldiği Bursa'da minibüsün çarptığı başkomiser yaralandı
Dönüşümlü suikast takibi: İranlı ajanlar gölge gibi izlemiş
Dönüşümlü suikast takibi: İranlı ajanlar gölge gibi izlemiş
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Mersin’de vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Acun'dan şaşırtan açıklama!

Acun'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.