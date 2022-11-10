Gece kulübünde güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan sanığa hapis

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kazakistan uyruklu tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova, avukatı Nebican Orhan ile katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 11 Temmuz 2021'de arkadaşlarıyla şikayetçi Cumhur Cengiz'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Beyoğlu'ndaki gece kulübüne gittiklerini, burada sanık ile arkadaşlarının bir süre alkol aldıkları belirtildi.

Sanığın eğlence yerindeki lavabodan çıkarken bilinmeyen bir sebeple müşteki Cengiz ile tartışmaya başladığı ve tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü bildirilen mütalaada, arbede esnasında sanığın, Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardığı aktarıldı.

Mütalaada, dosyadaki raporlara göre, Cengiz'in parmağının kesildiği ifade edilerek, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu belirtilerek, sanığın, "vücutta kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Nebican Orhan, müvekkilinin Cengiz tarafından ağzından havaya kaldırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "O da can havliyle dişlerini kilitliyor, adam elini çekince parmağı kopuyor. Olay, yüzde 50'den fazlası müştekinin eylemi nedeniyle meydana gelmiştir. Alt sınırdan bir cezayı bile kabul etmiyoruz. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Son savunması sorulan sanık eski savunmalarını tekrar ettiğini bildirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Olayın başlamasına neden olan ilk haksız hareketin müşteki Cumhur Cengiz'den kaynaklandığını değerlendiren mahkeme, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesini ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 5 ay 25 güne indirdi.

Mahkeme, verilen ceza miktarını, sanığın sabıkasız oluşunu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmasını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından avukatıyla basın mensuplarına konuşan sanık Malgazhdarova, olayı bilerek yapmadığını savunarak, "Bilerek yapsam ayrı. Bir anda oldu. Zaten 4 ay cezaevinde hapis yattım. Bu ceza da ağır geldi. İki erkeğin bir kadına böyle şey yapması güzel bir şey değil." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Beyoğlu'ndaki bir gece kulübünde 11 Temmuz 2020'de yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Uluossyn Malgazhdarova, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mekanın görüntü kayıtların de yer aldığı iddianamede, müşteki Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlilerinin, Uluossyn Malgazhdarova'yı darbettikleri ve saçından sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Güvenlik görevlilerinin "basit yaralama" suçunu işlediklerine değinilen iddianamede, bu suç "uzlaşma" kapsamında kaldığı için dosyanın ayrıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Uluossyn Malgazhdarova'nın ise "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanık, 27 Ekim 2021'deki duruşmada tahliye edilmişti.