Kış lastiği için hava sıcaklığı kaç derecenin altına inmeli?

Petlas, kış koşullarında yol ve sürüş güvenliğinin önemli olduğunu, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü zamanlarda ise kış lastiği kullanımı gerekliliğine dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tebliği gereğince, yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor, özel otomobillerde ise kış lastiği kullanımı zorunluluk değil, tavsiye olarak yer alıyor.

Petlas'ın tamamen yerli AR-GE ekibi ve işgücü ile geliştirilen kış lastiği Glacier W661, geliştirilmiş sürüş konforu, emniyet ve dayanıklılığı ile göz dolduruyor. Takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar ile eksiz topuk teli ve sert topuk dolgusu sayesinde yüksek hızda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu ürünler, tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip.

Desen tasarımında kullanılan geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar da karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunuyor.

- - Doğru mevsimde doğru lastik kullanımı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Boran, şunları kaydetti:

"Sürüş güvenliği, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başlar. Doğru mevsimde doğru lastik kullanımı da araç güvenliğini sağlayan temel unsurların başında gelir. Bahar ve yaz aylarında kullandığımız standart yaz lastiklerinin performansı ağır kış şartlarında yeterli olmaz. Kar lastiği olarak da anılan kış lastiklerinin sadece kar yağarken kullanılan lastikler olmadığını belirtmek gerekir. Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmışlardır.

Kış lastikleri özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Yaz lastiği ise soğuk havada sertleşir. Kış lastiğini yaz lastiğine göre üstün kılansa sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, güçlü çekiş, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle dengeli ve konforlu sürüş sağlamasıdır."

Boran, "Lastiğin kış lastiği olduğunu gösteren Üç Zirveli Kar Tanesi (veya 3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçek kış koşullarında test edildikten sonra lastiğe verilen bir kış lastiği sertifikasıdır ve lastiğin yanak bölgesinde yer alır. Bu işaret lastiklerin kar üzerinde, buzlu yollarda ve düşük sıcaklıklarda güvenlik ve kontrol açısından yüksek performans sağladığının göstergesidir. Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü coğrafyalarda Üç Zirveli Kar Tanesi işaretli lastikler kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Boran, sürücülerin tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.

Kış lastiği kullanım avantajlarını ise Boran şu şekilde sıraladı:

"Yol Hakimiyetini Artırır: Kış lastikleri +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal kanallarıyla daha kısa fren mesafesi ve yol hakimiyeti sağlar. Lastiklerin kullanım ömrü uzar: Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü daha uzun olur. Yakıt tasarrufu sağlar: Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşunu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir."