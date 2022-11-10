Kastamonu'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe sorumlusu' yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 14:00, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 14:19
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler çalışma sonucu, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan E.K'yi yakaladı.
E.K, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız