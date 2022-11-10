Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, EYT konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."