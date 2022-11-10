ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) giriş belgelerini erişime açtı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 15:04, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 15:08
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
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