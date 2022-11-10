Mahkemelerde uyuşmazlık çıktı, Mihrimah'ın öldüğü kaza dosyası İstinafa gitti

Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, geçen yıl 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (54), yeğenini kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük Mihrimah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (9) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ile babası Nurullah Güzel (42) gözaltına alındı. Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba Güzel de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. Nurullah Güzel, aracı oğlunun kullandığını söyledi. Güzel de kamyoneti kullananın kendisi olduğunu itiraf etti. Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel ise tutuklandı.

Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.

11 Kasım 2021 tarihinde görülen ilk duruşmada Emrullah Güzel, olay günü aracını nizami bir şekilde park edip evine çıktığını belirterek, "8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Aracın park ettiğim yerde olmadığını 20-30 metre ilerde bir duvara çarptığını gördüm. Oraya gittiğimde, çocuğa çarptığını görünce fenalaşıp, bayıldım" dedi. Emrullah Güzel, tahliye edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

2022'nin Eylül ayında görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Güzel'in olayda olası kastı olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu. Hakim de kasten öldürme suçunun oluşup, oluşmadığına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmedip, görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddia makamı, mütalaasında iddianamedeki olayın anlatılış şekli ve deliller birlikte değerlendirildiğinde bu suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğunu ve karşı görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulundu.

KARARI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VERECEK

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, iddianamedeki anlatım, suça el konmasına ilişkin tutanaklar, yargılama aşamasında icra edilen keşif, keşfin ardından alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olayda sanık Güzel'in aracın içinde olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, karşı görevsizlik karar verdi.

İki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı üzerine dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kaldırımda oynayan Mihrimah Gece Akalın'a (6) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (22) hakkında Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı görüşen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlık üzerine davaya kimin bakacağının belirlenmesi için dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, geçen yıl 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (54), yeğenini kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük Mihrimah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (9) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ile babası Nurullah Güzel (42) gözaltına alındı. Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba Güzel de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı. Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. Nurullah Güzel, aracı oğlunun kullandığını söyledi. Güzel de kamyoneti kullananın kendisi olduğunu itiraf etti. Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel ise tutuklandı.

Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.

11 Kasım 2021 tarihinde görülen ilk duruşmada Emrullah Güzel, olay günü aracını nizami bir şekilde park edip evine çıktığını belirterek, "8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Aracın park ettiğim yerde olmadığını 20-30 metre ilerde bir duvara çarptığını gördüm. Oraya gittiğimde, çocuğa çarptığını görünce fenalaşıp, bayıldım" dedi. Emrullah Güzel, tahliye edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

2022'nin Eylül ayında görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Güzel'in olayda olası kastı olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu. Hakim de kasten öldürme suçunun oluşup, oluşmadığına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmedip, görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddia makamı, mütalaasında iddianamedeki olayın anlatılış şekli ve deliller birlikte değerlendirildiğinde bu suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğunu ve karşı görevsizlik kararı verilmesi talebinde bulundu.

KARARI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VERECEK

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, iddianamedeki anlatım, suça el konmasına ilişkin tutanaklar, yargılama aşamasında icra edilen keşif, keşfin ardından alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olayda sanık Güzel'in aracın içinde olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, karşı görevsizlik karar verdi.

İki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı üzerine dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.