ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın fiyatları yükseldi
Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin ardından yükseldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 16:47, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 16:49
ABD'de TÜFE ekimde yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 arttı.
Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.
Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.
Veri sonrası altının ons fiyatı 1736 dolara kadar yükseldi.
İç piyasada gram altın 1035 lira, çeyrek altın 1694 lira, Cumhuriyet altını da 6969 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız