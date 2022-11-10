MEB açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 17:17, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 17:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Basın Açıklamasıhttps://t.co/nPHikZGay2 pic.twitter.com/gq7rRwq6qIMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) November 10, 2022