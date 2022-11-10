45 dakikada ışık ihlalinden 75 yayaya ceza
Samsun'da yayalara yönelik uygulamada 45 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası kesildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 18:05, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 18:06
Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde yayalara
yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı.
Kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde 45 dakika süren uygulamada
75 yayaya kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196'şar TL'den toplam
14 bin 700 TL para cezası uygulandı.