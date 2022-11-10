Duruşma çıkışı eşinin avukatına omuz atan iş insanı tutuklandı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Adil Can Atay ve avukatları katıldı. Şikayetçi Polen Atay'ın avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmaya geldi.

Kimlik tespitinde turizmci olduğunu beyan eden sanık Atay, eşinin hayatını kurtardığını, öldürmeye teşebbüste bulunmadığını söyledi.

Polen Atay ile 2018'de evlendiklerini, evliliklerinin birinci yılını kutlamak için tatile gittiklerinde kavga ettiklerini anlatan Atay, "Gece yarısı İstanbul'a doğru yola çıktık. Sabaha karşı eve vardık. Evdeki kameralardan görülecektir, eve gittiğimizde ona sarıldım. Yattık, uyuduk. Uyandığımda eşimin yanımda olmadığını görünce aşağı indim. Polen'de ayrılacağımız korkusu vardı. Polen, sinirlenince istediğini yaptırmak için kendine zarar verme eğilimi olan biridir. O gün huzursuzdu. 'Git aşkım duş al. Ben de yemek sipariş edeyim.' dedim. Polen yukarı gitti, ben aşağıda kaldım." dedi.

Sanık Atay, bir süre sonra kendisinin de yukarı çıktığını belirterek, banyonun kapısını açtığında, boynunda bornozun kuşağı bulunan ve yüzü moraran eşinin yere yığıldığını anlattı.

Kuşağı çözdüğünü, babasını, site güvenliğini ve sağlık ekiplerini aradığını dile getiren Atay, "Güvenlik eşimin dilinin boğazına kaçtığını gördü, dilini çıkardı. Bilmediğim halde suni teneffüs yapmaya çalıştım. Olay tamamen intihara teşebbüstür. Eşime tek bir tokat dahi atmadım. Hakkımda iftira atınca boşanma davası açtım. Benden 20 milyon lira tazminat istediler. Babamın durumu olmasına rağmen kuyruğumu kıstım, adalet istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Müşteki Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin de beyanında şiddete meyilli olan sanığın müvekkilini darbettiğini, yazışma içeriklerinden müvekkilinin daha önce de şiddette maruz kaldığının anlaşılacağını ifade ederek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

- Sanık ve müşteki avukatı salondan çıkarıldı

Mahkeme heyeti başkanı, taraf avukatlarını, sanık ve sanığın izleyici sırasında oturan babası Ertuğrul Atay'ı, söz verilmeden sık sık araya girip konuşmaları üzerine, duruşma düzenini bozmamalarının tekrarlanması halinde tutuklanabilecekleri ya da salondan çıkarılabilecekleri konusunda uyardı.

Sanık avukatı Dilan Işık Candan ile şikayetçi avukatı Sibel Engin kurallara uymamaları üzerine salondan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin alınması sonrası bir sonraki duruşma Polen Atay'ın ifadesinin alınması amacıyla ertelendi.

Duruşma sonrası sanık Atay'ın salondan çıkarken müşteki avukatı Sibel Engin'e omuz attığı belirtildi. Olayın ardından ağlayan avukat Engin'in durumu bildirdiği mahkeme heyeti, sanığın yakalanarak salona getirilmesini istedi. Bina içinde bulunan Atay, güvenlik görevlileri eşliğinde tekrar salona getirildi.

Engin'e neden omuz attığı sorulan Atay, "Omuz atmadım. Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Kapı önünü kasten bloke etmişti." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Engin'e kasten omuz atarak sarstığının tanık beyanları ve görüntülerden anlaşıldığını belirtti. Mahkemenin 3 gün süreyle disiplin hapis cezası verdiği sanık Atay, tutuklama işlemlerinin yapılması için adliyenin karakoluna götürüldü.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Adil Can Atay ve Polen Atay'ın 22 Haziran 2019'da evlendikleri, Polen Atay'ın 14 Temmuz 2020'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatıldı.

Polen Atay, iddianamede yer alan ifadesinde, "Öldüğümü düşünüp intihar süsü vermek istedi. Beni neyle boğdu bilmiyorum. Kesinlikle intihar teşebbüsünde bulunmadım. 3 gün yoğun bakımda kaldım. İple mi elle mi boğdu hatırlamıyorum. Darbedilince bayıldım. Çok sert bir darbe aldığımı ve havasız kaldığımı hatırlıyorum. Ayrılmak istediğimi söyleyince darbedildim." dedi.

Sanık hakkında, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasını içeren "eşe karşı kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince incelendi. Mahkeme, olayın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girdiğini belirterek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Sanık Adil Can Altay ile Polen Atay'ın, İstanbul Aile Mahkemesindeki boşanma davaları ise sürüyor.