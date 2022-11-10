Duruşma çıkışı eşinin avukatına omuz atan iş insanı tutuklandı

Dolar iki ayın en düşük seviyesinde
Dolar iki ayın en düşük seviyesinde
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Günde 28 TL'ye 20.000 TL Kredi mi Olur Demeyin!
Sponsorlu İçerik
MEB açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
MEB açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın fiyatları yükseldi
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın fiyatları yükseldi
POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı 13.000'e çıkarıldı
POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı 13.000'e çıkarıldı
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı'ndan 'EYT takvimi' açıklaması
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
Nebati: EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
'KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi'
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Duruşma çıkışı eşinin avukatına omuz atan iş insanı tutuklandı

Mimar eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş insanı Adil Can Atay, duruşma çıkışında eşinin avukatına omuz attığı gerekçesiyle 3 günlük disiplin hapsine çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 18:14, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 19:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Adil Can Atay ve avukatları katıldı. Şikayetçi Polen Atay'ın avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmaya geldi.

Kimlik tespitinde turizmci olduğunu beyan eden sanık Atay, eşinin hayatını kurtardığını, öldürmeye teşebbüste bulunmadığını söyledi.

Polen Atay ile 2018'de evlendiklerini, evliliklerinin birinci yılını kutlamak için tatile gittiklerinde kavga ettiklerini anlatan Atay, "Gece yarısı İstanbul'a doğru yola çıktık. Sabaha karşı eve vardık. Evdeki kameralardan görülecektir, eve gittiğimizde ona sarıldım. Yattık, uyuduk. Uyandığımda eşimin yanımda olmadığını görünce aşağı indim. Polen'de ayrılacağımız korkusu vardı. Polen, sinirlenince istediğini yaptırmak için kendine zarar verme eğilimi olan biridir. O gün huzursuzdu. 'Git aşkım duş al. Ben de yemek sipariş edeyim.' dedim. Polen yukarı gitti, ben aşağıda kaldım." dedi.

Sanık Atay, bir süre sonra kendisinin de yukarı çıktığını belirterek, banyonun kapısını açtığında, boynunda bornozun kuşağı bulunan ve yüzü moraran eşinin yere yığıldığını anlattı.

Kuşağı çözdüğünü, babasını, site güvenliğini ve sağlık ekiplerini aradığını dile getiren Atay, "Güvenlik eşimin dilinin boğazına kaçtığını gördü, dilini çıkardı. Bilmediğim halde suni teneffüs yapmaya çalıştım. Olay tamamen intihara teşebbüstür. Eşime tek bir tokat dahi atmadım. Hakkımda iftira atınca boşanma davası açtım. Benden 20 milyon lira tazminat istediler. Babamın durumu olmasına rağmen kuyruğumu kıstım, adalet istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Müşteki Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin de beyanında şiddete meyilli olan sanığın müvekkilini darbettiğini, yazışma içeriklerinden müvekkilinin daha önce de şiddette maruz kaldığının anlaşılacağını ifade ederek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

- Sanık ve müşteki avukatı salondan çıkarıldı

Mahkeme heyeti başkanı, taraf avukatlarını, sanık ve sanığın izleyici sırasında oturan babası Ertuğrul Atay'ı, söz verilmeden sık sık araya girip konuşmaları üzerine, duruşma düzenini bozmamalarının tekrarlanması halinde tutuklanabilecekleri ya da salondan çıkarılabilecekleri konusunda uyardı.

Sanık avukatı Dilan Işık Candan ile şikayetçi avukatı Sibel Engin kurallara uymamaları üzerine salondan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin alınması sonrası bir sonraki duruşma Polen Atay'ın ifadesinin alınması amacıyla ertelendi.

Duruşma sonrası sanık Atay'ın salondan çıkarken müşteki avukatı Sibel Engin'e omuz attığı belirtildi. Olayın ardından ağlayan avukat Engin'in durumu bildirdiği mahkeme heyeti, sanığın yakalanarak salona getirilmesini istedi. Bina içinde bulunan Atay, güvenlik görevlileri eşliğinde tekrar salona getirildi.

Engin'e neden omuz attığı sorulan Atay, "Omuz atmadım. Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Kapı önünü kasten bloke etmişti." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Engin'e kasten omuz atarak sarstığının tanık beyanları ve görüntülerden anlaşıldığını belirtti. Mahkemenin 3 gün süreyle disiplin hapis cezası verdiği sanık Atay, tutuklama işlemlerinin yapılması için adliyenin karakoluna götürüldü.

KAPAT [X]

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Adil Can Atay ve Polen Atay'ın 22 Haziran 2019'da evlendikleri, Polen Atay'ın 14 Temmuz 2020'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatıldı.

Polen Atay, iddianamede yer alan ifadesinde, "Öldüğümü düşünüp intihar süsü vermek istedi. Beni neyle boğdu bilmiyorum. Kesinlikle intihar teşebbüsünde bulunmadım. 3 gün yoğun bakımda kaldım. İple mi elle mi boğdu hatırlamıyorum. Darbedilince bayıldım. Çok sert bir darbe aldığımı ve havasız kaldığımı hatırlıyorum. Ayrılmak istediğimi söyleyince darbedildim." dedi.

Sanık hakkında, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasını içeren "eşe karşı kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince incelendi. Mahkeme, olayın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girdiğini belirterek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Sanık Adil Can Altay ile Polen Atay'ın, İstanbul Aile Mahkemesindeki boşanma davaları ise sürüyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi ölü bulundu
Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi ölü bulundu
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar çıkması bekleniyor
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar çıkması bekleniyor
Tarım işçilerini taşıyan midibüs kanala devrildi: 12 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs kanala devrildi: 12 yaralı
İzmir'de 'kapora' operasyonu: Vatandaşları 873 bin TL dolandırmışlar
İzmir'de 'kapora' operasyonu: Vatandaşları 873 bin TL dolandırmışlar
Thodex'in kurucusu Özer'in iade davası ertelendi
Thodex'in kurucusu Özer'in iade davası ertelendi
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Mersin’de vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Acun'dan şaşırtan açıklama!

Acun'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.