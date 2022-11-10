Dolar iki ayın en düşük seviyesinde
ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 19:07, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 19:09
Dolar endeksi, 109'un altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.
Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.
Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız