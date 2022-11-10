Tarım işçilerini taşıyan midibüs kanala devrildi: 12 yaralı
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 19:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 19:19
İsmail Gerçek idaresindeki 27 US 557 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu DSİ'ye ait boş sulama kanalına devrildi.
Kazada, araçta bulunan 12 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız