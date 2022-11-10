Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar çıkması bekleniyor

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı yabancı ülke barolarından avukatlar da katıldı.

Sanık savunmalarının tamamlandığı duruşmada, avukatların mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Mahkeme başkanı, bir sanık avukatını daha dinleyip duruşmayı bitireceğini ve yarın son sözleri aldıktan sonra kararı açıklayacaklarını kaydetti.

Başkanın bu sözleri üzerine tüm sanık avukatlarının dinlenilmediğini söyleyen avukatlar, karara tepki gösterdi.

Mahkeme başkanının yasa gereği tüm sanıklar adına 3 avukat dinlemesi gerektiğini ancak kendisinin 5 avukata konuşma hakkı verdiğini belirtmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine başkan, jandarmaya duruşma salonunu boşaltma talimatı verdi. Salondakiler, alkışlayarak talimata tepki gösterdi.

Sanıklar, duruşmanın bitirilmesi sonrası salondan çıkarılırken slogan attı.

Duruşma, sanıklara son sözlerinin sorulması ve davanın karara bağlanması için yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan Selçuk Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar, Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya, Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya, Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, benzer suçlardan Günay Dağ'ın 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin 8,5'ar yıldan 20'şer yıla, Gülvin Aydın'ın 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın da 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Naciye Demir'in 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, Özgür Yılmaz'ın 1 yıldan 5 yıla, Şükriye Erden'in 4 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Mütalaada ayrıca yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesi ve firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılması isteniyor.