CHP'li Kaya: Gerçek bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç var

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyetinin, görüşmeyi ertelediğini hatırlattı.

Öğretmenlerin hem pedagojik hem de ekonomik yeterlilik açısından güçlü olması gerektiğini ancak her ikisinin de sağlanamadığını söyleyen Kaya, bunun sorumlusunun 20 yıllık AK Parti iktidarı olduğunu savundu.

Öğretmen yetiştirmeyi daha çok sayıda mezun vermek olarak gören bir zihniyetin olduğunu dile getiren Kaya, "Daha çok mezun verildiğinde öğretmeni daha çok kayırdığını zannediyor ama 700 bin atanmayan öğretmen birikmiş, sorun çözülmüyor. Sorunun kökten çözümü için gerçek bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç var." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, öğretmenlerin ve sendikaların itirazına rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardığını kaydeden Kaya, "Öğretmenleri kariyer basamaklarıyla ayrıştıran, onları sınava tabi tutan yasayı CHP olarak 6 Nisan 2022'de AYM'ye taşıdık. AYM dün müracaatımızı görüşmeye başladı. Ara karar veren AYM, kararını netleştirmeden önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve en çok üyeye sahip üç sendika temsilcisini dinlemeye karar verdi. AYM'nin, bu kararı alması oldukça önemli. AYM'ye gidecek üç sendikanın temsilcisine çağrı yapmak istiyorum: Gelin, siz yalnızca kendi sendikalarınızın görüşünü değil, öğretmenlerin ve sizin dışınızdaki sendikaların görüşlerini de alarak, o görüşleri de ortaklaştıran bir metinle AYM'ye gidin." ifadesini kullandı.