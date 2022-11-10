CHP'li Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 20:58, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 20:59
Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'li Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız