Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Peki, Matrah nedir? Matrah arttırımı ne kadar olacak? Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Bu yılın ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti.

Buna göre güncel ÖTV oranları şu şekilde hesaplanıyordu:

1600 cm3'e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80.

Motor silindir hacmi 1600 cm3-2000 cm3 arası araçlarda ÖTV oranı 170 bin TL'ye kadar yüzde 130, 170 bin TL üzeri yüzde 150.

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ten fazla araçlarda ÖTV oranı yüzde 220.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrah düzenlemesiyle yerli üretim otomobillerin fiyatının düşmesi bekleniyor.

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

ARAÇ MATRAH FİYATI NEDİR?

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alıyor. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendiriliyor. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için oran ise yüzde 60 olarak belirleniyor.

MOTOSİKLETLERDE MATRAH

Motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3'ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.

ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA MATRAH

Motor gücü 85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.

HİBRİT ARAÇLARDA MATRAH

Motor gücü 50 kW'ı geçen, motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen araçlarda matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 45, 170 bin TL'ye kadar yüzde 50, 210 bin TL üzeri yüzde 80.

Motor gücü 100 kW'tan fazla motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen matrahı 170 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 130.