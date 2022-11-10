Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 23:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 23:21
Gülay A, Temaşalık Mahallesi 99. Sokak'ta boşandığı eşi O.K. ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. aracından aldığı tüfekle Gülay A'ya ateş etti.
Başından ağır yaralanan Gülay A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Gülay A. buradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız