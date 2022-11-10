Stajyer öğrenciler çekip paylaştı, Valilik soruşturma başlattı
Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 23:50, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 00:05
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.
Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız