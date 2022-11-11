11 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi ile Nişan Takdim Töreni'ne katılacak, Registan Meydanı'nı ziyaret edecek, ağaç dikme töreni ve resmi öğle yemeğine iştirak edecek.
(Semerkant)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, STK'ler ve İş Dünyası Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Uşak/ 10.00-16.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında Türkiye Yüzyılına Nefes Programı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- TCMB, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, eylül ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk edecek.
(İstanbul/21.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü ve 2022 Dünya Kupası öncesi son hafta mücadelesi, Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/Ankara/20.00)
3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.
4- Başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, futbol takımı teknik direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan oluşan Trabzonspor Kulübü heyeti, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/13.30)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen 21. ayak mücadelesinde sıralama turları yapılacak.
(Sao Paulo/22.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız