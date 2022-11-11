Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor

Rusya lideri Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaşta, Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı. Savaşın ilk günlerinde Kiev'i hedef alan ancak düşüremeyen Rus ordusu hedefini doğu bölgelerine çevirmiş ve burada yapılan referandumlar ile 4 bölge Rusya'ya bağlanmıştı. Bir süredir Ukrayna taarruzuna direnen Moskova, Ukrayna'dan ilhak edilen tek bölgesel başkent olan stratejik Herson kentinden çekilme kararı aldı. Askeri uzmanlar, eylül ayında hazırlık yapmadan Harkov'dan çekilen Rusya'nın, iyi durumdaki askeri teçhizatlarını bırakmak zorunda kaldığını ve bu vaziyetin tekrarlanmaması için, Rusya'nın planlı bir çekilme hedeflediğini kaydetti.

ASKERLERİN HAYATINI KURTARMAK İÇİN

Ukrayna'daki Rus güçlerinin komutanı General Sergey Surovikin çekilme kararını, üst düzey komutanların olduğu önceden tasarlanmış bir kameralı toplantıda açıkladı. Kente ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirten Surovikin, Dinyeper Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçlerinin kısa zamanda çekileceğini kaydetti. Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Surovikin "Zor bir karar olduğunu biliyorum. Ancak askerlerimizin hayatını koruyacağız" ifadesine yer verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun olduğu toplantıda Rus lider Putin yer almadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde Rus birliklerinin, onaylanan plan doğrultusunda Dnipro Nehri'nin sol yakasında hazırlanmış pozisyonlara geçişi gerçekleştiriliyor" açıklamasıyla çekilmeye başlandığını duyurdu.

UKRAYNA TEMKİNLİ

Kiev yönetimi, Rusya'nın çekilme kararına temkinli yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson'dan çekilme açıklamasını dün yayınladığı görüntülü mesajda değerlendirdi. "Şunu anlamalısınız, düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz" diyen Zelenski, "Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün çok fazla neşe var ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır" sözleri ile dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Rus güçlerinin, Herson'daki barajı patlatma ihtimali olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya güçlerine "bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma" çağrısında bulundu.

BUBİ TUZAKLARI İLE DOLDURDULAR

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'nın savaşmadan çekilmeyeceğini iddia etti. Twitter'daki paylaşımında Podolyak, "Rusya'nın Herson'dan savaşmadan ayrıldığına dair hiçbir işaret görmüyoruz, Rus kuvvetlerinin bir kısmı hala kentte ve bölgeye ilave rezervler naklediliyor" dedi. Bir başka paylaşımında ise Podolyak, Rusya'nın Herson kentlerini bubi tuzakları ile doldurduğunu, kanalizasyondan apartmanlara kadar her yere mayın döşediğini ve kenti harabeye çevirmeyi hedeflediğini kaydetti.

KURTARILAN İLK KASABA

Öte yandan Ukrayna Ordusu, Herson'un batısındaki Mikolaiv oblastından Rusya'nın çekildiği alanlara giriş yapmaya başladı ve ilk kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. 131. İstihbarat ve Keşif Taburu üyesi bir grup asker, Telegram'dan paylaştıkları video ile, Herson'un yaklaşık 55 kilometre kuzeyindeki Snihurovka kasabasını ele geçirdiklerini açıkladı.