TikTok'u paralel finans ağı yaptılar: Terör örgütlerine para akıttılar

Sosyal medya platformu TikTok'ta suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TikTok'ta canlı yayın esnasında "hediye" adı altında bağış toplandığını, bu paraların da Türk Lirası'na dönüştürülerek hesaplara aktarıldığını tespit etmişti. Özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye'de tespit edilen TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR

TikTok'ta dolaşan ve kripto ağlardan geldiği anlaşılan yüklü miktarda para MASAK'ın radarına takıldı. Toplanan paranın örgütlü biçimde yönetildiği sonucuna ulaşıldı. Yapılan araştırma terör örgütlerinin TikTok'u paralel bir finansal sisteme çevirdiğini ortaya koydu. TikTok üzerinden özellikle DEAŞ'ı finanse ettiği şüphesi bulunan onlarca kişinin hesapları donduruldu. Söz konusu şüpheliler arasında, daha önce haklarında dolandırıcılık, banka kartları ve bilişim sistemlerini ele geçirmek gibi suçlardan haklarında işlem yapılmış pek çok kişi olduğu öğrenildi.

Yapay zeka çözdü