Bakan Özer, kravatsız müdürü makamdan kovdu!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Valilik ziyareti sırasında skandal yaşandı.

Deneyimli gazeteci Saadettin Ulusoy'un aktardığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Valilik ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Emin Karaosman da makama toplantıya çağrıldı.

Afyonkarahisar basınında yer alan habere göre, Milletvekili Ali Özkaya'nın sınıf arkadaşı olduğu bilinen ve Özkaya'ya yakın bir isim olan Emin Karaosman'ı kravatsız gören Bakan Özer "Sen kimsin" diye sordu. Karaosman "Ben Milli Eğitim Müdür yardımcısıyım" cevabını verdi. Bakan Özer, "Senin kravatın nerede" diye sorunca Karaosman "Biz kravat takmayız" cevabını verdi. Bunu üzerine Bakan Özer "Kravat takmayanı biz hiç takmayız, şimdi çık dışarı" diyerek Karaosman'ı toplantıdan kovdu.

Bu olaydan sonra, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, Bakan Özer'i hedef alan ve Emin Karaosman'a destek çıkan bir paylaşım yaptı.

Saadettin Ulusoy, bu paylaşıma da sert tepki gösterdi.