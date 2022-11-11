Tatil yeni yatırım aracı

Turizm sektöründe 2023 sezonunun hazırlıkları, erken rezervasyon kampanyalarıyla başladı. Tatil paketleri 31 Aralık'a kadar sürecek ilk erken rezervasyon döneminde önceki yıla göre yüzde 60 zamlı olacak. Sektör temsilcileri ise enflasyonist ortamda erken rezervasyonun yatırım aracı olduğunu, altın-dövizden daha iyi kazandırdığını ifade ediyor.

Bu hafta başlattıkları erken rezervasyon kampanyasında talebin geçen yıla göre yüzde 36 arttığına işaret eden Tatilbudur.com CEO'su Onur Otruş, erken rezervasyonun avantajını deneyimleyen tüketicinin yeni yıl için ön taleplerini beklenenden önce yaptığını vurguladı. Otruş, "Erken rezervasyonun Türkiye'de çok ciddi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyoruz.

ÖNDER ÇELİK