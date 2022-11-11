Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin "Prensip olarak, temel hak ve özgürlükler ile ilgili konuların, halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz Meclis'te bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanması" açıklamasından sonra siyaset hareketlendi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 07:55, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 08:10
Düzenlemenin son hali için partiler arası görüşmeler devam ederken, hem iktidarda hem de muhalefette uzlaşı havası hakim. Kulislerde CHP dışındaki partilerin 'Meclis'te çözüm' önerisine sıcak baktığı, anayasa değişikliğinin referanduma kalmadan TBMM'den geçmesi için yeterli sayının bulunabileceği belirtiliyor.
METİN REVİZE EDİLEBİLİR
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla teklif metninde revize olacağını belirtti. Turan, "Kanun teklifini basına verip oy istemek çok sığ bir yaklaşım. Bütün partilere kanaatlerimizi aktarıp onların kanaatlerini alarak metni buna göre revize etmek çok daha kıymetli" diyerek muhalefete sıcak mesajlar verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız