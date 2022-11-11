Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir

Düzenlemenin son hali için partiler arası görüşmeler devam ederken, hem iktidarda hem de muhalefette uzlaşı havası hakim. Kulislerde CHP dışındaki partilerin 'Meclis'te çözüm' önerisine sıcak baktığı, anayasa değişikliğinin referanduma kalmadan TBMM'den geçmesi için yeterli sayının bulunabileceği belirtiliyor.

METİN REVİZE EDİLEBİLİR

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla teklif metninde revize olacağını belirtti. Turan, "Kanun teklifini basına verip oy istemek çok sığ bir yaklaşım. Bütün partilere kanaatlerimizi aktarıp onların kanaatlerini alarak metni buna göre revize etmek çok daha kıymetli" diyerek muhalefete sıcak mesajlar verdi.