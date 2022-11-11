Milyonlarca emekli intibak bekliyor

SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak.

Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak konusunun 10 yıldır rafta beklediğini söyledi. Ergün "Biz konuyu AİHM'ye taşımıştık. AİHM, 'Bu benim işim değil, Türkiye'nin iç meselesidir' dedi. Konuyu AYM'ye getirdik, AYM de 'Benim işim değil, Meclis kanun çıkarmalı' dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ