Vatandaş sosyal konuta inanıyor

Bakan Kurum, sosyal konut kampanyasının kamuoyundaki karşılığını ölçmek için yaptırdıkları ankete göre vatandaşların yüzde 75'inin konut fiyatları ve şartlarının uygun olduğunu söylediğini açıkladı. Kurum "Konut ve kira fiyatlarında düşüşler gördük, görmeye de devam edeceğiz, vatandaşımız da bizimle aynı şeyleri düşünüyor.

Ankete katılan vatandaşlarımızın yüzde 68'i bu projeyle şu an satışta olan ev fiyatlarının, yine, yüzde 69'u da kira fiyatlarının düştüğünü ve daha da düşeceğini ifade ediyor. Bitmedi, dahası da var, milletimizin büyük bir kısmı Cumhurbaşkanı'mıza güveniyor, bizlere güveniyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ