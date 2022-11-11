DASK güdük kaldı... 150 bin liraya araba bile alınamıyor

Konut fiyatları son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçti. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti 1.508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Ancak bu fiyatlara konut almak mümkün değil. Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Vatandaşlar ise teminat rakamlarından şikayetçi. Yıllık ödenecek poliçe tutarının yükseltilmesi, dolayısıyla alınacak teminat rakamının artırılmasını talep ediyor.

BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR

Konuyla ilgili bakanlığın bir çalışma yaptığı biliniyor. Sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Ancak poliçe ve teminat rakamlarında düzenlemenin ne zaman yapılacağı belli değil.

KAAN ZENGİNLİ