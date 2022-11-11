Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı. Liderlerle çekilen aile fotoğrafı sonrası zirve başladı.

"Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede katılımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.

Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimize güveniyoruz. Sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2014 yılından bu yana dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapan ülkeyiz. Düzensiz göçün engellenmesi ve işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz.

Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki başlıkların derinleştirilmesine önem veriyoruz. Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkanların iş birliğimizi kuvvetlendirip, faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum.

Ortak coğrafyamız, stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Enerji alanında teşkilatımız bünyesinde ortak projelere bu nedenle büyük önem atfediyoruz."

Aile fotoğrafı çekildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.