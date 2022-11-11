Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu
Osmaniye'de yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 09:52, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 09:53
Kadirli-Osmaniye kara yolu Nohuttepe köyü kavşağı yakınlarında, yol kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.
Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız