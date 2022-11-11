4 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 4 taşınmaz ile Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale yapılacak.

Son teklif verme tarihinin 7 Aralık olarak belirlendiği ihaleler için geçici teminat bedelleri 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki yaklaşık 37 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz için 8 Aralık'a kadar teklif verilebilecek. İhale için geçici teminat bedeli 20 milyon lira olacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekarelik taşınmaz ile üzerindeki yapılar için de ihale düzenlenecek. Geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira olan ihalede son teklif verme tarihi 8 Aralık olacak.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.