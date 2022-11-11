Twitter Türkiye'nin ücreti belli oldu: Mavi Tik kaç para?

Elon Musk, mikroblogging sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Şirketin nakit akışını düzene sokmak isteyen Musk, Twitter Blue adında ücretli bir abonelik sistemi sunmaya başladı.

İş gücünün çoğunu kovan Musk, günde 4-5 milyon dolar zarar eden bir şirketin ayakta kalamayacağını belirtmişti. Elon Musk, Twitter Blue ile hem şirkete hem içerik üreticilerine bir gelir yaratmayı hedefliyor.

Twitter Blue üyesi olanlar direkt olarak mavi tik'e sahip oluyor. Bu hizmetin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı ama uygulama henüz Türkiye'de faaliyete geçmedi. Yine de akıllı telefonlardaki uygulama ücretleri bölümünden Twitter'ın aylık ücretinin 109.99 TL olduğu görülüyor.

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?

Eski tanıma göre Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

Ancak yeni uygulamayla aylık 110 TL veren herkes mavi tik alabilecek.

TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?

Reklamsız Makaleler: Reklamsız okuma deneyimi sunulacak.

En Popüler Makaleler: Son 24 saatte en çok paylaşılan makaleler direkt karşınıza çıkacak.

Okuyucu: Okuyucu modu ile uzun Tweet dizelerini daha rahat okuyabilir, metin boyutlarını büyütebilirsiniz.

Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.

Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.

Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.

Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.