Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Semerkant'ta 'Türk Dünyası Ali Nişanı' verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için geldiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" tevcih edildi.

Ebedi Şehir Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türk Dünyası Ali Nişanı"nı Erdoğan'a takdim etti.

Mirziyoyev, "Türk Devletleri Teşkilatı'nda önemli rolünüz oldu. Türk devletlerinin stratejik işbirliğine, Türk halklarının işbirliğine, Türk devletlerinin faaliyetlerine önemli katkılarınız oldu. Bu katkılarınız ve gayretleriniz nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı olarak size Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevcih ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı teşekkür konuşmasında, Türk Dünyası Ali Nişanı'nın kendisine tevdi edilmesinden büyük onur duyduğunu söyledi.

Türk kültürünün ve tarihinin kadim şehri Semerkant'ta bu ödülü almanın kendisi için bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şahsım ve milletim adına sizlere ve nezdinizde tüm dost ve kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası olarak hamdolsun bugün, düne göre daha güçlüyüz. Mayasını gönül birlikteliğinin oluşturduğu aile meclisimiz, ayakları yere sağlam basan ve geleceğe doğru emin adım ilerleyen bir uluslararası teşkilat haline dönüşmüştür. Ekonomiden sağlığa, spordan, kültüre, siyasetten ticarete, vatandaşlarımızın hayatına dokunan tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahibiz."

- "Bu başarıyla geleceğe yürümeyi yakalayacağız"

Teşkilatın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak çaba ve özverinin ürünü olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erdoğan, "Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canıgönülden inanıyorum. Özellikle bu organizasyonda ev sahibi konumunda olan Şevket Mirziyoyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyiyle müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği ve bütün bu ev sahipliğiyle birlikte de inanıyorum ki önümüzdeki dönemi çok daha başarılı bir şekilde icra edecekler." diye konuştu.

Bir sonraki dönemde görevi üstlenecek Kazakistan'a da başarılar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazakistan Başkanı'na da öz güveni noktasında başarılar diliyorum. Görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdürmek ve bu başarıyla geleceğe yürümeyi yakalayacağız. Karabağ'da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi şu anda altyapısıyla, üstyapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimin bu mücadele sırasında, 2 yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Şu an itibarıyla defaatle oradaki törenlere de katılmak suretiyle neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu. Bunları yerinde görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere tabii ki bir gurur vesilesi oluyor.

Özbekistan'da da aynı durumu, dün akşam İlham kardeşimle de konuştum. Özbekistan'da da fiziki altyapı, üstyapıda çok ciddi bir değişim, dönüşüm görüyoruz. Bunlar bizim için iftihar vesilesi. Kazakistan'da Sayın Tokayev'le yeni bir süreç. Genç bir lider olarak Caparov'un da aynı başarıyı sürdüreceğine olan inancım var. Bu arada bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor. Bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor, tebrik ediyorum."

- "Teşkilatımızın itibarının arttırılmasında kararlıyım"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın önemli bir mücadele verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zaman da cevabını vereceğiz. Onu da buradan yine aynı şekilde sesleniyorum. Tabii bu ödül şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Teşkilatımızın uluslararası itibarının daha da arttırılmasına yönelik gayretlerimizi arttırarak sürdürmekte kararlıyız, kararlıyım." ifadesini kullandı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.