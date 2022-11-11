KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih alınacak
DUYURU
(11 Kasım 2022)
KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 11 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu
Genel Bilgiler için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız