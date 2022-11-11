Çalışma Bakanlığının 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 10:40, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 10:41
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız