EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemde yer alamaya devam ediyor.

Düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, ilk kez sayı verdi. Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.

Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de yanıt verdi.

Bilgin, "Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" diye konuştu.

Bakan Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını kaydetti