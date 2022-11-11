KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 10:49, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 11:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız