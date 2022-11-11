İzmir'de 180 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 3-9 Kasım tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 13:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 13:37
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Kasım'da bir dizi operasyon düzenledi.
Çeşme, Menderes, Selçuk, Karaburun ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız