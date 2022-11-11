İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 14:43, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 14:46
Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.
Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.
Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız