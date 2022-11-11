Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Komisyonu bugün açıkladığı beklentiler ile 2022 Euro Bölgesi büyüme tahminini yükseltirken 2023'te ise bölge ekonomisinin tahminlerden daha fazla yavaşlayacağını, ancak bu yavaşlamanın istihdamı kısıtlı etkileyeceğini öngördü.

Komisyon ekonominin, Ukrayna'daki Rus işgaliyle tırmanan enerji fiyatlarının baskısıyla bu yılın son çeyreğinde daralacağını ve daralmanın 2023'ün ilk çeyreğinde de devam edeceğini öngördü.

Komisyon, temmuzda yüzde 2,7 olarak öngördüğü 2022 büyüme tahminini yüzde 3,2'ye yükseltirken 2023 için büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 0,3'e düşürdü, 2024 yılında ise büyümenin yeniden yüzde 1.5 seviyesine toparlanmasını bekliyor.

Büyümenin yavaşlamasının istihdam imkanlarını kısıtlı etkileyeceğini ifade eden Komisyon işsizliğin önümüzdeki yıl 2022'deki yüzde 6,8 seviyesinden yüzde 7,2'ye çıkacağını, ancak 2024'te yüzde 7 seviyesine düşeceğini tahmin ediyor.