Tartıştıkları okul müdürünü darp eden 3 kişi gözaltında
Mardin'in Midyat ilçesinde tartıştığı kişilerce darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 15:51, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 15:52
İlçenin Yayvantepe Mahallesi'ndeki bir ilkokulun müdürü H.D, iddia göre, okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız