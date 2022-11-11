İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
İşverenin çalışanlara ısınma giderleri için yapacağı ödemelere vergi muafiyeti getirildi. Düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışan başına 633 lira vergi gelirinden feragat etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 16:01, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 16:02
İşverenin,, çalışanlarına yapacağı ödemeler vergi yönünden teşvik ediliyor. Elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler vergi istisnasına tabi tutuluyor. Bu ödemeler SGK priminden de muaf.
Vergi istisnası Haziran 2023'e kadar yapılacak ödemeler için geçerli olacak.
Bu düzenlemenin hem Hazine, hem işverenler hem de çalışanlar açısından önemli etkileri bulunuyor.
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