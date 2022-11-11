İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan incelemede, kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, mağdur kişileri "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, banka hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, banka hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği" gibi çeşitli aldatıcı bilgilerle arayarak, direkt banka bilgilerini ele geçirdikleri ya da kendileriyle çalışan başka kişilerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca başta cep telefonu olmak üzere bazı elektronik aletler için kendilerini doktor, öğretmen ya da polis gibi tanıtarak satış ilanı verdikleri, satışını yaparak parasını aldıkları ürünleri ise alıcılara göndermedikleri tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettiği, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin ise engellendiği saptandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 55 şüpheliden, suç örgütünün elebaşı olduğu öğrenilen M.K'nin de arasında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.